Коньяк, шкарпетки і чайник: на Рівненщині сусіди затримали “новорічного” крадія в магазині

У Рівненській області затримали 33-річного чоловіка, який після невдалого пограбування сільського магазину вирішив його спалити.

Інцидент стався 31 грудня у Ставищах Дубенського району. Дочекавшись закриття магазину, зловмисник руками віджав ґрати, пошкодив вікно і проник всередину.

Дивний шум у зачиненому магазині почули місцеві мешканці: саме вони і викликали поліцейських. Після цього вони підійшли до вхідних дверей, щоб не дати злочинцеві втекти.

Коли чоловік зрозумів, що його оточили, він вирішив розвести багаття прямо у магазині. Для цього він зібрав непотрібні папірці та зірвав жалюзі з вікна.

Після приїзду поліції 33-річного чоловіка затримали: щоб винести награбоване, він узяв із собою мішок з-під картоплі. На щастя, масштабної пожежі та руйнування магазину вдалося уникнути.

В мішку з “новорічними гостинцями” правоохоронці знайшли:

пляшку коньяку;

30 пачок сигарет;

45 запальничок;

24 пари шкарпеток;

електрочайник.

Затриманим виявився чоловік із села Привітне того ж району (близько 15 км від місця злочину). Він неодноразово потрапляв у поле зору поліції, а востаннє вийшов із в’язниці два місяці тому.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.15 (Замах на злочин) та ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) КК України.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує від трьох до шести років за ґратами. Досудове розслідування триває.