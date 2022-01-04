Коньяк, шкарпетки і чайник: на Рівненщині сусіди затримали “новорічного” крадія в магазині

У Рівненській області затримали 33-річного чоловіка, який після невдалого пограбування сільського магазину вирішив його спалити.
Інцидент стався 31 грудня у Ставищах Дубенського району. Дочекавшись закриття магазину, зловмисник руками віджав ґрати, пошкодив вікно і проник всередину.
Дивний шум у зачиненому магазині почули місцеві мешканці: саме вони і викликали поліцейських. Після цього вони підійшли до вхідних дверей, щоб не дати злочинцеві втекти.
Коли чоловік зрозумів, що його оточили, він вирішив розвести багаття прямо у магазині. Для цього він зібрав непотрібні папірці та зірвав жалюзі з вікна.
Після приїзду поліції 33-річного чоловіка затримали: щоб винести награбоване, він узяв із собою мішок з-під картоплі. На щастя, масштабної пожежі та руйнування магазину вдалося уникнути.
В мішку з “новорічними гостинцями” правоохоронці знайшли:
- пляшку коньяку;
- 30 пачок сигарет;
- 45 запальничок;
- 24 пари шкарпеток;
- електрочайник.
Затриманим виявився чоловік із села Привітне того ж району (близько 15 км від місця злочину). Він неодноразово потрапляв у поле зору поліції, а востаннє вийшов із в’язниці два місяці тому.
Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.15 (Замах на злочин) та ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) КК України.
Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує від трьох до шести років за ґратами. Досудове розслідування триває.