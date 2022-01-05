Копитом у живіт: у Тернополі кінь травмував п’ятирічного хлопчика, дитина у лікарні

У Тернополі госпіталізували п’ятирічного хлопчика, якого копитом вдарив кінь, що катав дітей довкола головної ялинки міста.

Інцидент стався ввечері 2 січня. Разом із дитиною на момент травмування перебували батько, мати і старший брат.

– Кінь, що катає дітей по Театральній площі довкола ялинки, копнув хлопчика у живіт, – йдеться у повідомленні.

Що кажуть у лікарні

Інцидент, що стався у центрі Тернополя, вже прокоментували медики: постраждалого хлопчинка госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Діагноз – закрита травма органів черевної порожнини.

Станом на вечір 4 січня хлопчик залишається у лікарні: після усіх необхідних обстежень його перевели у звичайне відділення.

Поліція з’ясовує обставини

Заяву про травмування сина до поліції написав його батько. Наразі правоохоронці встановлюють, кому належить кінь, що вдарив дитину.

– Кінь вдарив молодшу дитину в той момент, коли старшого хлопця садили на тварину. П’ятирічний хлопчик занадто близько підійшов до задньої частини коня. В цей момент повз проходили бійці Нацгвардії та працівники поліції. Вони відвели сім’ю та постраждалого хлопчика до відділку поліції. Звідти вже викликали швидку допомогу, – розповіли журналістам у поліції.

Як з’ясувалося, такий інцидент у Тернополі стався вперше. Традиційно власники коней щороку приводять їх до новорічної ялинки у центрі міста, аби за гроші покатати усіх бажаючих.

П’ять хвилин верхи на коні цього року коштує 100 грн. Зоозахисники та небайдужі громадяни виступають за заборону подібних розваг, оскільки внаслідок цього часто страждають тварини.