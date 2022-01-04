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У Черкаській області легковик заїхав під тягач. Двоє з постраждалих – у комі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Черкаській області легковик заїхав під тягач. Двоє з постраждалих – у комі

На автодорозі Черкаси – Умань поблизу Ротмистрівки Черкаського району ВАЗ заїхав під тягач із причепом.

До Смілянської багатопрофільної лікарні у важкому стані госпіталізували трьох постраждалих із легковика – водія та пасажирів.

Двоє з них на момент прибуття медиків були в комі.

На місці події працювали одразу чотири бригади екстреної медичної допомоги, тому що диспетчеру повідомили про те, що в автомобілі ВАЗ затисло кількох постраждалих.

У чоловіка приблизно 35-37-ми років попередньо медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму.

Дівчина 18-ти років перебувала без свідомості в стані коми. У неї виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та перелом плеча.

У чоловіка приблизно 28-ми років – перелом стегна та відкрита черепно-мозкова травма.

У Черкаській області легковик заїхав під тягач. Двоє з постраждалих – у комі / 3 фотографии

Його також доправили до лікувального закладу без свідомості в стані коми.

64-річний водій вантажівки, у якого діагностували гіпертензивний криз та гостру стресову реакцію, госпіталізації не потребував.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

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