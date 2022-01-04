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У Києві вчергове пошкодили скло на пішоходному мості Кличка

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Києві вчергове пошкодили скло на пішоходному мості Кличка

Вранці 2 січня у Києві вандали розтрощили скло огорожі на пішохідно-велосипедному мосту Кличка.

Крім цього, постраждала інформаційна дошка поблизу моста. Пошкодження зафіксували представники Муніципальної охорони столиці.

– Повідомили відповідальним міським службам. Київ буде комфортним! – йдеться у повідомленні.

У Києві вчергове пошкодили скло на пішоходному мості Кличка / 3 фотографии

Чи знайшли когось із причетних до руйнування моста, наразі не повідомляється.

Міст Кличка (або ж пішохідно-велосипедний міст) розташовано між парками Володимирська гірка та Хрещатий.

Його відкриття відбулося наприкінці травня 2019 року, і з тих пір цей міст неодноразово опинявся у центрі новинних скандалів.

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Джерело: Муніципальна варта

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