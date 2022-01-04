Вранці 2 січня у Києві вандали розтрощили скло огорожі на пішохідно-велосипедному мосту Кличка.

Крім цього, постраждала інформаційна дошка поблизу моста. Пошкодження зафіксували представники Муніципальної охорони столиці.

– Повідомили відповідальним міським службам. Київ буде комфортним! – йдеться у повідомленні.

У Києві вчергове пошкодили скло на пішоходному мості Кличка / 3 фотографии

Чи знайшли когось із причетних до руйнування моста, наразі не повідомляється.

Міст Кличка (або ж пішохідно-велосипедний міст) розташовано між парками Володимирська гірка та Хрещатий.

Його відкриття відбулося наприкінці травня 2019 року, і з тих пір цей міст неодноразово опинявся у центрі новинних скандалів.

Джерело: Муніципальна варта