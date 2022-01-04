Відірвало руку: на Запоріжжі чоловік підірвав гранату

У Дніпрорудному Запорізької області 51-річний чоловік підірвав гранату Ф-1 в арендованій квартирі, де проживав разом з дружиною. Постраждалий зараз знаходиться у реанімаційному відділенні.

У чоловіка осколкові поранення кінцівок та тулубу, а також травматична ампутація кисті руки.

Слідчі та спеціалісти-вибухотехніки встановили, що потерпілий самостійно розбирав запал гранати, внаслідок чого стався вибух.

Крім нього, у помешканні більше ніхто не постраждав.

Правоохоронці виявили у квартирі й інші боєприпаси. Вони вилучили уламки корпусу гранати Ф-1, більше 170 бойових патронів різних калібрів, одну гранату РГД із запалом часів Другої світової війни, гранату РГД без запалу також часів Другої світової війни, один барабан з патронами калібру 7,62 мм, три штик-ножі та предмет, схожий на гвинтівку Мосіна.

Чоловік пояснив, що боєприпаси збирав впродовж тривалого часу і зберігав усе вдома.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.