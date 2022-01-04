У селі Бедевля у Закарпатській області стався вибух у літній кухні на вулиці Чонки. За попередньою інформацією, вибухнула газоповітряна суміш без подальшого спалаху вогню.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмувалися два пенсіонери 1940 та 1946 років народження. Власників приміщення госпіталізували до медичного закладу.

Унаслідок вибуху будівля літньої кухні повністю зруйнована. На фотографіях з місця події можна помітити, що стіни приміщення повністю пошкоджені.

Для ліквідації наслідків аварії залучили бійців першої державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів та місцеву пожежну команду селища міського типу Тересва.

Наразі на місці події працює спеціальна комісія, яка надалі зможе з’ясувати всі обставини та можливі причини вибуху.