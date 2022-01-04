До Восьмої міської клінічної лікарні Львова з опіками рук, шиї та обличчя І-ІІ ступеня після вибуху газу в житловому будинку села Новий Яричів госпіталізували 55-річну жінку.

Нині постраждалу в стані середньої тяжкості помістили до Центру термічної травми, повідомляють у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

Вибух газу із подальшим горінням стався напередодні в цегляній господарській будівлі.

На момент прибуття місцевої пожежної команди будівля була зруйнована – пошкоджено перекриття площею 15 кв. м та дві стіни площею 8 та 10 кв. м.

Вогнем знищено також 10 кв. м даху, речі домашнього вжитку, що були зосереджені на 5 кв. м, та пів тонни сіна.

Вибух газу у Львівській області: до лікарні з опіками госпіталізували жінку / 2 фотографии

Для ліквідації пожежі дев’ятьом пожежним із допомогою двох одиниць техніки знадобилося трохи менше години.