З недобудови під Києвом впав 10-річний хлопчик: що відомо про його стан

З другого поверху недобудови у селищі Святопетрівське Київської області 3 січня близько 16.00 випав 10-річний хлопчик.

На виклик прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1 міста Вишневе Бучанського районного управління поліції.

Слідчі встановили, що напередодні компанія із п’яти неповнолітніх вирішила прогулятися на території будівельного майданчика. Під час цієї небезпечної прогулянки 10-річний хлопчик, перебуваючи на другому поверсі, через вентиляційний отвір впав на бетонну поверхню першого поверху.

Хлопчика у стані свідомості госпіталізували до Охматдиту у Києві. На щастя, дитина не постраждала, зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Поліція склала адміністративний протокол щодо батьків хлопчика за ч. 1 ст. 184 КУпАП – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Їм загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.