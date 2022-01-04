У Києві затримали 67-річну жінку, яка мало не зарізала свого родича. За скоєне їй загрожує до восьми років за ґратами.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Мостицькій, що у Подільському районі столиці.

31 грудня разом зі своїм чоловіком підозрювана приймала гостей – рідного брата чоловіка разом із його дружиною.

Дві сімейні пари зустріли Новий рік, активно вживаючи спиртні напої. Відкритий конфлікт із гостями 67-річна жінка почала тоді, коли її чоловік пішов спати.

У пориві злості власниця квартири схопила кухонного ножа та нанесла своєму родичу три ножові удари.

Чоловіка терміново госпіталізували із проникаючими пораненнями грудної клітини. Станом на вечір 4 січня він перебуває у реанімції.

За новорічним столом: у Києві 67-річна жінка накинулася на родича з ножем / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Найближчим часом 67-річна жінка отримає повідомлення про підозру. Мотивів жорстокого нападу на брата свого чоловіка вона пояснити не змогла.

Якщо суд доведе вину жінки, їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове слідство триває.