10 км босоніж: на Вінничині двоє братиків втекли від вітчима до бабусі в сусідню область

Поліцейські врятували двох хлопчиків, які босоніж втекли з дому від батьків і пішли до бабусі, що живе у сусідній області. Дітей знайшли за десять кілометрів від дому.

Інцидент стався в одному із сіл Вінницької області. 12-річний Саша та 6-річний Ваня вирушили до рідної бабусі, яка живе у Балті на Одещині. Матір та вітчим їхнього зникнення навіть не помітили.

Як врятували дітей

До поліції звернулися небайдужі водії, що проїжджали повз дітей, які самотньо йшли трасою у легкому одязі та без взуття.

Коли вони зупиняли автомобілі та намагалися поговорити із хлопчиками, ті ховалися у кущах обабіч дороги. Лише після приїзду правоохоронців Ваня та Саша розповіли, що сталося.

– Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область. Діток ми зігріли та заспокоїли, – розповіли у поліції.

З’ясувалося, що у братиків ще є маленька сестричка, яку мама виховує разом із їхнім вітчимом. З перших днів чоловік не злюбив “чужих” синів і часто знущався над ними.

Хлопчики залишаться у бабусі

Правоохоронці Одещини розшукали бабусю, до якої пішки намагалися дійти братики. Літня жінка підтвердила, що хлопчики часто приходять у гості, а вдома у неї є багато їхнього одягу та іграшок.

Про ситуацію, що склалася, вже повідомили поліцію Вінничини. Зараз тривають пошуки рідної матері дітей для з’ясування усіх обставин: про зникнення двох малолітніх хлопчиків ні вона, ні її співмешканець не повідомляли.

12-річний Саша та 6-річний Ваня у цей час залишатимуться у Балті разом із бабусею.