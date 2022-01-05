Ланцюжок за 54 тисячі: на Хмельниччині підліток пограбував працівницю Нової пошти

У Кам’янці-Подільському підліток спробував пограбувати відділення Нової пошти. Викравши неоплачену посилку, він травмував дівчину, що обслуговувала клієнтів пошти.

Слідчі оперативно розшукали нападника, який засвітився на камерах спостереження, встановлених всередині відділення.

Ним виявився 17-річний хлопець, який спланував викрадення посилки з дорогим ланцюжком всередині.

Для цього він замовив на одному із сайтів найдорожчу прикрасу і дочекався, поки посилка вартістю 54 тис. гривень прийде на пошту.

Згідно з планом зловмисника, замість оплати дівчина-оператор мала отримати дратівливо-сльозогінний газ в обличчя.

У скоєному неповнолітній зізнався, йому вже повідомлено про підозру за ч.1 ст.187 (Розбій) КК України. Хлопцеві загрожує від трьох до семи років в’язниці.

Джерело: Департамент карного розшуку