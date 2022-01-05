У Херсоні врятували маленьку дівчинку, яка мало не випала із вікна сьомого поверху. Матері у цей час вдома не було.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Уварова. Рятувальникам зателефонували місцеві мешканці, які почули крик дівчинки.

Дитина приблизно п’яти років кликала маму, сидячи на підвіконні в кухні: у таку холодну погоду вікно було відчинене навстіж.

Мама зачинила в квартирі: у Херсоні дівчинку зняли з вікна сьомого поверху / 5 фотографий

Рятувальники ДСНС прибули до будинку, коли навколо вже зібралися десятки небайдужих сусідів. За допомогою спецавтомобіля та драбини вони потрапили всередину квартири.

Побачивши надзвичайників, дівчинка перелякалася і весь час плакала. Пояснити, де її батьки, вона не змогла: тим часом квартира була зачинена зсередини.

На місці працюють правоохоронці, найближчим часом буде дана правова оцінка інциденту.