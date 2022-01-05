Мама зачинила в квартирі: у Херсоні дівчинку зняли з вікна сьомого поверху

У Херсоні врятували маленьку дівчинку, яка мало не випала із вікна сьомого поверху. Матері у цей час вдома не було.
Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Уварова. Рятувальникам зателефонували місцеві мешканці, які почули крик дівчинки.
Дитина приблизно п’яти років кликала маму, сидячи на підвіконні в кухні: у таку холодну погоду вікно було відчинене навстіж.
Рятувальники ДСНС прибули до будинку, коли навколо вже зібралися десятки небайдужих сусідів. За допомогою спецавтомобіля та драбини вони потрапили всередину квартири.
Побачивши надзвичайників, дівчинка перелякалася і весь час плакала. Пояснити, де її батьки, вона не змогла: тим часом квартира була зачинена зсередини.
На місці працюють правоохоронці, найближчим часом буде дана правова оцінка інциденту.