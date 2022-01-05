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Тіло сховав на балконі: у Білій Церкві чоловік до смерті побив товариша

Валентина Летяк редакторка стрічки
у Білій Церкві чоловік до смерті побив товариша

Наприкінці минулого року на балконі багатоповерхівки у Білій Церкві Київської області виявили тіло чоловіка. У скоєнні тяжкого злочину місцева поліція підозрює 34-річного уродженця Луганщини, який вже мав проблеми з законом.

Його особу встановили після опитування свідків та відпрацювання можливих версії скоєння злочину.

За даними слідчих, під час вечірки з вживанням спиртних напоїв, на якій була ще й жінка, підозрюваний до смерті побив свого товариша, а тіло заховав на балконі.

Між чоловіками виникла сварка, під час якої гість накинувся з кулаками на господаря. Він бив потерпілого руками та ногами по обличчю та тулубу. Від побоїв чоловік згодом помер.

Зловмисника затримали, йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту.

у Білій Церкві чоловік до смерті побив товариша

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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