В Одесі суд призначив до прочитання роман Полліанна 35-річному звинуваченому у побитті людини

Малиновський районний суд Одеси засудив до прочитання роману Елінор Портер Полліанна 35-річного чоловіка, якого обвинуватили у побитті людини.

Правопорушника визнали винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 125 (заподіяння легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Фігуранту призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) та рекомендовано прочитати роман Елінор Портер Полліанна, який було видано у 1913 року.

У суді обвинувачений пояснив, що 23 червня 2020 року його дружина попрямувала до школи для влаштування до цього навчального закладу одного з їхніх дітей. Через деякий час вона зателефонувала чоловіку і повідомила, що її автомобіль подряпав якийсь чоловік, з яким у неї виник конфлікт. Почувши у слухавці крики сторонніх людей та крики своїх малолітніх дітей, чоловік приїхав на місце події, де побачив дружину та двох невідомих, які конфліктували з нею.

Зловмисник без жодного попередження підійшов до одного з чоловіків і вдарив його долонею в обличчя, від чого опонент упав на землю і подряпав лікті.

Обвинувачений має вищу педагогічну освіту за спеціальністю фізичне виховання, працює директором приватної фірми, виховує двох неповнолітніх дітей.

З`ясовуючи обставини події, суддя встановив, що обвинувачений застосував фізичну силу майже інстинктивно, а конфлікт, у який потрапила його дружина, – звичайне людське непорозуміння. При цьому сам обвинувачений вважає, що деяким людям можна пояснювати свою позицію лише за допомогою сили.

Суд критично оцінив таку поведінку і вважає її образливою стосовно інших людей та шкідливою для суспільства в цілому. Вироком суду фігуранту рекомендовано звернути увагу на власне ставлення до життя і приділити увагу своєму інтелектуальному розвитку.

Суддя вважав за необхідне рекомендувати обвинуваченому прочитати вищезгаданий роман американської письменниці Портер, який хоч і є дитячим, але за змістом підходить усім дорослим. Зокрема, через те, що твір здатний навчити дорослих радіти дрібницям, бути добрішими і щасливішими незалежно від складних життєвих обставин.