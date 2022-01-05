Рятувальників із Дніпра викликали до квартири на проспекті Дмитра Яворницького Соборного району, щоб зловити кажана.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло 4 січня о 23.30. Несподівану знахідку у ванній кімнаті виявили власники оселі.

Четверо фахівців ДСНС, прибувши на виклик, з’ясували, що кажан опинився у ванній, випавши із вентиляційного отвору.

Рятувальники тварину зловили та випустили на волю за межами міста.

Впав у ванну: у Дніпрі рятувальники серед ночі ловили в квартирі кажана / 2 фотографии

Напередодні Нового року в цьому ж районі Дніпра рятувальників викликали, щоб ліквідувати пожежу в одній із квартир дев’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Героїв.

Полум’я знищило побутові речі на загальній площі близько 20 кв. м, а квартира стала повністю чорною.

Мешканці квартири залишилися живими, не постраждали і сусіди.