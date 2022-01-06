З Польщі до України екстрадували колишнього депутата Коломийської міської ради, який у 2016 році скоїв смертельну ДТП та переховувався за кордоном.

Про це поінформували в пресслужбі Національної поліції України. ДТП сталася в листопаді 2016 року в селі Одаї Тисменицького району (Івано-Франківська область).

Тоді депутат міської ради Коломиї, керуючи автомобілем Ауді А6, збив двох пішоходів на неосвітленій ділянці дороги. Постраждали двоє місцевих жителів – 1931-го та 1945 років народження. Один із постраждалих помер на місці ДТП від отриманих травм, а інший – дорогою в лікарню.

Після проведення експертиз слідчі поліції повідомили депутату про підозру у вчиненні смертельної ДТП. Після цього він залишив територію України та переховувався за кордоном.

Ексдепутата було оголошено в міжнародний розшук.

– Після кількох років переховування за кордоном фігуранта затримали правоохоронні органи на території Республіки Польща, – зазначили в поліції.

У вівторок, 4 січня, ексдепутата екстрадували з Польщі до України. А вже наступного дня, 5 січня, Печерський райсуд Києва відправив його під арешт.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу. Тепер ексдепутату загрожує до 10 років в’язниці.

В поліції не називають прізвища затриманого. Проте ЗМІ повідомляють, що це колишній депутат, секретар Коломийської міської ради Любомир Жупанський.

У ніч на 2 січня в Рівному п’яний водій збив пішохода – 27-річного військового – та поїхав з місця події. За кермом автомобіля Audi, який рухався на великій швидкості, перебував помічник-консультант у ексдепутата облради. Його затримали. А військовий-пішохід згодом помер від травм.

Ввечері 18 грудня смертельна ДТП сталася у Бахмачі (Чернігівська область). Тоді 54-річний депутат Чернігівської міської ради сів за кермо в стані алкогольного сп’яніння та збив велосипедиста, який помер від численних травм.

Джерело: Національна поліція, Курс, ZAXID.NET