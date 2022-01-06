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На Луганщині горіла багатоповерхівка: є загиблий

Валентина Летяк редакторка стрічки
На Луганщині горіла багатоповерхівка

В одній із квартир багатоквартирного будинку по вулиці Айдарська у селищі Новопсков Луганської області 6 січня близько 6.15 сталася пожежа.

Рятувальники, які прибули на виклик, евакуювали із задимленого будинку 11 людей.

У квартирі, звідки почалася пожежа, бійці ДСНС виявили тіло 63-річного чоловіка.

Вже о 6.53 пожежу вдалося локалізувати, а о 6.57 – повністю ліквідувати.

За попередніми висновками експертів, причиною пожежі могло стати коротке замикання електромережі.

За останню добу в Україні сталося 98 пожеж, зокрема 52 – у житловому секторі. В них загинули семеро людей, постраждали шестеро, чотирьох – врятовано.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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