Ножем і молотком: під Херсоном жінка відрізала голову і статевий орган молодого коханця

У Херсонській області затримали жінку, яка цинічно розправилася зі своїм молодим співмешканцем. Чоловік був молодший за неї на 12 років.

Інцидент стався у селі Великі Копані Олешківського району. Співмешканці зловживали алкоголем, тому після новорічної ночі застілля продовжувалося ще декілька днів.

Ввечері 3 січня за чаркою між чоловіком і жінкою стався конфлікт. 38-річний коханець почав відкрито ображати господиню: за попередньою інформацією, вона дізналася, що чоловік їй зраджував.

В пориві злості 50-річна жінка накинулася на співмешканця одразу з ножем і молотком. Після серії смертельних ударів вона зрозуміла, що чоловік вже не дихає, однак і це не зупинило нападницю.

За допомогою ножа вона відділила голову 38-річного чоловіка від тіла, після чого зняла з нього штани і відрізала йому статевий орган.

Наступного ранку жінка прокинулася і пішла в гості до сусіда, якому і розповіла про смерть свого співмешканця.

Що кажуть у поліції

Коли до будинку, де сталося криваве вбивство, прибули правоохоронці, жінка була вдома і не намагалася втекти.

Їй повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 (Уумисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.

Найближчим часом суд обере жінці запобіжний захід: слідчі наполягатимуть на СІЗО. За скоєне їй загрожу від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Джерело: Харківська обласна прокуратура