Залив очі газом: неповнолітнього мисливця за прикрасами затримали прямо на пошті

Спроба пограбування у відділенні Нової пошти на Хмельниччині завершилася затриманням неповнолітнього шахрая. Підліток опинився у полі зору компанії за місяць до інциденту.

Про це Фактам ICTV повідомили у пресслужбі Нової пошти. Протягом грудня “заповзятливий” хлопець замовляв ювелірні вироби із післяплатою на різні відділення, а при огляді викрадав прикраси.

– Служба безпеки компанії почала власне розслідування ситуації та одразу звернулася до поліції. Співробітники всіх відділень на Хмельниччині були попереджені про ситуацію і відслідковували підозрілих отримувачів, – йдеться у заяві.

На початку січня на одне із відділень Нової пошти прибула посилка із післясплатою: вона містила ювелірні прикраси на загальну суму 54 тис. гривень.

Напад на дівчину-оператора

17-річний отримувач посилки виявився злодієм, однак усі його злочинні дії було знято камерою спостереження.

Упаковка із прикрасами лежала на столі, і коли дівчина-оператор мала оформити сплату за отриману посилку, підліток розпилив газовий балончик їй в очі, забрав посилку та втік.

– Завдяки злагодженій роботі працівників департаменту безпеки Нової пошти та працівників поліції, зловмисника одразу після розбійного нападу було затримано. Зараз триває досудове розслідування стосовно клієнта за фактом вчиненого розбою, – підтвердили у компанії.

Після зухвалого нападу працівниця відділення суттєво не постраждала і почувається добре.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, а неповнолітній шахрай уже отримав повідомлення про підозру в розбої. Якщо суд доведе вину хлопця, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.