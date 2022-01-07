На Закарпатті знайшли мертвим 13-річного Богдана Щербу. Зниклу дитину шукали протягом двох днів.

Інцидент стався у селищі Кобилецька Поляна Рахівського району. Тіло хлопчика без ознак насильницької смерті місцеві мешканці знайшли неподалік берега річки, за 10 км від місця, де його бачили востаннє.

Де зник хлопчик

Поліція розпочала пошуки 13-річного підлітка ввечері 5 січня. Про його зникнення повідомив 24-річний хлопець.

З’ясувалося, що хлопчик протягом двох днів проживав у будиночку лісника та допомагав старшому сусідові заготовляти дрова.

Крижана вода віднесла на 10 км: зниклого хлопчика із Закарпаття знайшли мертвим / 4 фотографии

Того вечора 24-річний хлопець разом з дитиною повертався з лісу додому. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати їхню підводу.

Вже за лічені секунди підліток разом зі старшим сусідом опинився у крижаній воді. Сусід встиг вчасно вибратися на берег, а його молодший товариш зник у воді.

– Спершу він намагався самотужки розшукати хлопчика, однак, коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби, – йдеться у повідомленні поліції.

До пошукової операції було задіяно весь особовий склад Рахівського відділу поліції, рятувальники, працівники лісової охорони та небайдужі громадяни.

Наразі встановлюється інформація, де протягом усього часу були батьки загиблої дитини.