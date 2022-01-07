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У Харкові тіло немовляти залишили у пакеті під будинком: дитина померла

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Харкові тіло немовляти залишили у пакеті під будинком: дитина померла

У Шевченківському районі у Харкові біля одного з будинків на вулиці Єсеніна знайшли тіло немовляти у пакеті. Ймовірну матір дитини госпіталізували до лікарні.

За даними Національної поліції Харківської області, правоохоронці розпочали пошуки батьків загиблого малюка.

Поліцейські обійшли кожну квартиру житлових будинків, опитали місцевих жителів, встановили можливих свідків та з’ясували, чи є поблизу камери відеоспостереження.

За попередньою інформацією, матір’ю немовляти стала 22-річна студентка одного з ВНЗ у Харкові. Іноземка живе у багатоквартирному будинку, біля якого знайшли тіло малюка.

Жінку госпіталізували до лікарні, вона перебуває під наглядом медичних працівників. Тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу, за допомогою якої з’ясують причини його смерті.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Тепер 22-річній студентці загрожує обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення на цей же термін. Наразі досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels, Нацполіція

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