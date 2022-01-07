Взуття загубили на полі: де зараз двоє братиків, які втекли від мами у сусідню область

Поліцейські відвідали двох маленьких братиків, які 4 січня босоніж втекли з дому від батьків і пішли до бабусі, що живе у сусідній області.

Зараз життю шестирічного Саши та дев’ятирічного Вані нічого не загрожує. З матір’ю та вітчимом братиків ведуться роз’яснювальні бесіди.

Що відомо про родину

Як з’ясувалося, ця родина не перший рік перебуває на обліку в службі у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах.

Матір, її співмешканець та маленька донечка проживають у селі Любомирка Вінницької області. Водночас двох своїх синів від першого чоловіка жінка здала в інтернат.

Наприкінці грудня Саша та Ваня повернулися до матері на канікули, однак вже за декілька днів вирішили втекти до бабусі.

Втеча з дому

Старший хлопчик розповів поліцейським, що того дня він із братиком грався на подвір’ї під наглядом матері, а коли вона пішла вкладати спати їхню сестричку, вони потайки пішли до бабусі.

Хлопчики мали взуття, однак пройшовши декілька кілометрів полем, загубили його. Тоді вони вийшли на дорогу, щоб не загрузнути в болоті.

Коли люди, що проїжджали повз на автомобілі, намагалися поговорити із хлопчиками, ті ховалися у кущах. Поліцейські вчасно відшукали дітей, одягнули та відвезли до бабусі.

У якому стані діти

Поки що було ухвалено рішення про те, що хлопчикам буде краще залишитися вдома у рідної бабусі.

– Щоб уникнути у майбутньому подібних випадків, поліцейські поспілкувались з дітьми, розповіли про небезпеку, яка може їх очікувати, – йдеться у повідомленні.

Чи відвідувала двох братиків з моменту втечі їхня матір або вітчим, не повідомляється.

На Святвечір поліцейські приїхали у гості до шестирічного Саши та дев’ятирічного Вані та привезли їм солодощі.