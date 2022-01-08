У Вінницькій області сталася пожежа у будинку, де проживала багатодітна родина. Під його завалами мертвим знайшли семирічного хлопчика.

Інцидент стався у селі Тараски, що у Хмільницькому районі. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о першій ночі 8 січня.

З’ясувалося, що вогонь охопив одну із кімнат будинку: він швидко перекинувся у сусідні кімнати і навіть на дах. На гасіння пожежі пішло більше години.

Батьки встигли врятуватися: у пожежі на Вінничині загинув семирічний хлопчик / 3 фотографии

Із палаючої домівки встигли вибігти батько, матір та четверо дітей. Їхнього семирічного сина рятувальники знайшли без жодних ознак життя під обгорілими завалами.

40-річна багатодітна матір госпіталізована із термічним опіком кистей обох рук II ступеня.

Причини пожежі

За фактом пожежі правоохоронці відкрили провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Попередньо вже встановлено, що загоряння виникло внаслідок необережного поводження із вогнем.

Хто із членів родини (батьки чи діти) могли бути причетні до цього, буде встановлено за результатами експертиз.