На Київщині судитимуть 38-річного чоловіка, який через ревнощі до дружини спалив два автомобілі. Йому загрожує до десяти років за ґратами.

Слідчим чоловік зізнався, що палив чужі автомобілі, аби привернути увагу дружини, з якою вже понад рік не живе разом. Власниками спалених автомобілів виявилися її друзі-чоловіки.

Хотів уваги дружини: на Київщині чоловік через ревнощі спалив два автомобілі / 4 фотографии

Новорічні подарунки друзям дружини

Перший інцидент у селищі Рокитне стався рано вранці 30 грудня. Тоді біля однієї із багатоповерхівок загорівся автомобіль Mercedes.

Під час першочергових слідчих дій вдалося встановити особу ймовірного палія. Чоловік працював на будівництві, а власник спаленого автомобіля доводився хорошим другом його дружині.

Було відкрите кримінальне провадження, і поліцейські звернулися до суду із вимогою закрити горе-палія в СІЗО на час слідства. Суддя все ж обрав інший запобіжний захід, і 38-річний чоловік повернувся додому.

Другий інцидент стався вже за декілька днів після нового року. Рано вранці 4 січня на подвір’ї одного із приватних будинків селища загорівся автомобіль Daimler-Benz 209.

Того ж дня слідчі встановили, що до підпалу причетний той самий чоловік, якого зовсім недавно затримали за аналогічний злочин.

Що кажуть у поліції

38-річного чоловіка затримали вдруге. Він зізнався, що у першому випадку кинув ганчірку до автомобіля, обливши її пальним, а в іншому обрав розчинник.

Чи звернула на чоловіка увагу його дружина після такого вчинку, у поліції не повідомили.

Кримінальне провадження здійснюється за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Якщо суд доведе вину горе-палія, йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.

Цього разу суддя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.