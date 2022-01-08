Поранили в груди: у Києві знайшли тіло іноземця

У Києві виявили людину, яка загинула внаслідок ножових поранень.

Про це повідомляє прес-служба місцевого управління Національної поліції.

Тіло знайшли перехожі на вулиці Теодора Драйзера. Небайдужі громадяни повідомили про це у поліцію, внаслідок чого на місце події прибули патрульні, слідчі, кінологи та медики.

Після прибуття вони констатували, що людина, яка отримала ножові поранення в груди, була мертвою.

За словами правоохоронців, загиблим виявився іноземець віком близько 53 років. Тіло вбитого було відправлено на судмедекспертизу для з’ясування точних причин смерті.

За фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Наразі з’ясовуються всі обставини вбивства та проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, перед Новим роком у Києві затримали двох іноземців за підозрою у вбивстві головного лікаря одного із санаторіїв, який був уродженцем Рівненської області.

За версією слідства, медика били по голові пляшкою, внаслідок чого той помер від отриманих поранень.

Зловмисники намагалися поцупити гроші з його банківської картки. У цей момент родичі вбитого повідомили у поліцію про його зникнення.