Спалахнув перед обличчям: у Черкаській області фейєрверк травмував 11-річного хлопчика

У Черкаській області до лікарні потрапив хлопчик, який травмувався внаслідок спалаху піротехніки.

Інцидент стався 8 січня у селі Червона Слобода. Дорогою додому 11-річний хлопчик знайшов на землі предмет, схожий на фейєрверк.

Знайшовши сірники, він підпалив піротехніку: вже за мить знахідка спалахнула.

Постраждалу дитину госпіталізували до найближчої лікарні. За висновками медиків, хлопчик отримав термічні опіки обличчя та обох кистей рук.

Жодної інформації про батьків постраждалого у поліції поки не повідомили. Усі відомості про подію внесено до Єдиного обліку.

Як правильно обирати піротехніку

Правоохоронці нагадують, що існує низка правил, дотримуючись яких, можна уникнути травмування під час підпалу фейєрверків та іншої піротехніки.

Під час вибору і покупки піротехнічних засобів варто: