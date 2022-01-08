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Спалахнув перед обличчям: у Черкаській області фейєрверк травмував 11-річного хлопчика

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Спалахнув перед обличчям: у Черкаській області фейєрверк травмував 11-річного хлопчика

У Черкаській області до лікарні потрапив хлопчик, який травмувався внаслідок спалаху піротехніки.

Інцидент стався 8 січня у селі Червона Слобода. Дорогою додому 11-річний хлопчик знайшов на землі предмет, схожий на фейєрверк.

Знайшовши сірники, він підпалив піротехніку: вже за мить знахідка спалахнула.

Постраждалу дитину госпіталізували до найближчої лікарні. За висновками медиків, хлопчик отримав термічні опіки обличчя та обох кистей рук.

Жодної інформації про батьків постраждалого у поліції поки не повідомили. Усі відомості про подію внесено до Єдиного обліку.

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Як правильно обирати піротехніку

Правоохоронці нагадують, що існує низка правил, дотримуючись яких, можна уникнути травмування під час підпалу фейєрверків та іншої піротехніки.

Під час вибору і покупки піротехнічних засобів варто:

  • звертати увагу на місце продажу – це повинні бути лише спеціалізовані локації;
  • перевіряти не лише загальний вигляд піротехніки, а й термін придатності та гарантії;
  • ознайомитися з інструкцією із застосування, яка обов’язково має бути у комплекті із піротехнікою, яку ви купуєте;
  • уникати сторонніх продавців, які можуть продавати товар із дефекта та інші пошкодження корпусу або фітілю.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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