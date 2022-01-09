У неділю, 9 січня, в Києві сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинув чоловік та постраждала дитина.

Як поінформували в пресслужбі Голового управління ДСНС України у столиці, інцидент трапився сьогодні вдень на Столичному шосе (Голосіївський район).

Рятувальники отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду о 14.22.

Відомо, що на шосе зіткнулися два легкові автомобілі. При цьому один легковик марки Mitsubishi загорівся. Судячи з оприлюднених рятувальниками фото, авто вигоріло вщент.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого – водія Mitsubishi. Для його деблокування рятувальники застосували гідравлічний інструмент.

Авто згоріло вщент: у Києві під час зіткнення легковиків загинув водій і постраждала дитина / 2 фотографии

В іншому автомобілі марки Subaru знаходилася сім’я із дитиною. Внаслідок зіткнення хлопчик отримав забої та разом із матір’ю був госпіталізований.

Зараз правоохоронці з’ясовують причини та обставини ДТП.

8 січня на трасі під Хмельницьким сталася смертельна автокатастрофа, в якій загинув 31-річний чоловік. Водночас 26-річна жінка та дворічна дитина отримали травми.

А в селі Соколівка в Івано-Франківській області автомобіль з’їхав з проїжджої частини, розташованої на горі, та впав на житловий будинок, розтрощивши його дах. Із транспортного засобу вдалося врятувати жінку.