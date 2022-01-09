У Ніжині спалахнула пожежа після вибуху опалювального котла у котельні на території меблевої фабрики.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибух стався вдень 9 січня. Полум’я розповсюдилося на покрівлю цеху з виробництва пелетів (паливних гранул, які отримують із торфу, деревних відходів або вугілля).

Вогонь швидко розповсюдився щонайменше на площу близько 200 кв. м. Рятувальникам вдалося його локалізувати через півтори години.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав під час пожежі та вибуху. Для ліквідації наслідків аварії залучили 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, протягом доби на території України сталося 128 пожеж, в яких загинули шестеро людей та постраждали троє громадян.

З початку 2022 року 1011 пожеж забрали життя 62 місцевих жителів, а ще 40 людей дивом залишилися живими.