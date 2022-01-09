У Чернівцях сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Завдяки діям вогнеборців з будівлі вдалося врятувати двох людей, а інших – безпечно евакуювати.

Про це поінформували в пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа спалахнула ввечері суботи, 8 січня, у дев’ятиповерховому житловому будинку (у квартирі на восьмому поверсі), що знаходиться на вулиці Воробкевича.

Рятувальники отримали повідомлення про загоряння о 21.30. Коли вони прибули на місце інциденту, то побачили, що внаслідок пожежі виникло сильне задимлення.

Під час розвідки в квартирі, де виникло загоряння, рятувальники виявили 65-річну жінку – власницю помешкання. Вона вже була без свідомості. Тож вогнеборці винесли жінку з квартири, тим самим врятувавши їй життя, та передали її медпрацівникам.

Крім того, була врятована 88-річна жінка – мешканка сусідньої квартири. Вона не могла самостійно вийти з будинку через сильне задимлення.

Обох жінок згодом госпіталізували з діагнозом отруєння продуктами горіння.

Крім того, були евакуйовані дев’ять людей, які не змогли самостійно вийти на вулицю через задимлення.

О 21.45 пожежу вдалося локалізувати, а о 21.47 – ліквідувати. Її причину зараз встановлюють.

Виносили постраждалих на руках: у Чернівцях горіла дев’ятиповерхівка / 4 фотографии

Днями пожежа виникла в одній із квартир багатоквартирного будинку в селищі Новопсков Луганської області. Із задимленого будинку евакуювали 11 людей. На жаль, одна людина загинула. Пожежу могло спровокувати коротке замикання електромережі.

А у Вінницькій області 8 січня сталася пожежа у будинку, в якому проживала багатодітна родина. Під його завалами згодом знайшли мертвим семирічного хлопчика.