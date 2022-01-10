Поблизу села Городище Ніжинського району Чернігівської області, на автошляху М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ, зіткнулись легковий автомобіль та мікроавтобус.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 21.30 9 січня.

У ДТП постраждало 11 осіб. Серед них – дитина 2010 року народження.

Їх усіх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікувальних закладів.

Для деблокування постраждалих залучали дев’ятьох рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.

Цього ж дня в самому Ніжині горіла меблева фабрика. Займання сталось після вибуху опалювального котла в котельні.

Полум’я поширилося на покрівлю цеху з виробництва пелетів. За попередньою інформацією, унаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав.