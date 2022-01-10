На Донеччині розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника

Донецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомила про загибель військовослужбовця-контрактника.

18-річного уродженця Кривого Рогу знайшли мертвим 9 січня.

На місце події невідкладно виїхали прокурор Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, представники військової служби правопорядку, експерти.

– Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого з приводу непоправної втрати, – повідомили у прокуратурі.

За фактом загибелі військовослужбовця Донецькою спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розглядаються також інші версії, зокрема – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил