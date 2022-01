У США полісмени витягнули пілота з літака за кілька секунд до зіткнення з потягом

На околицях Лос-Анджеласа у США у неділю сталася авіакатастрофа. Одномоторний літак Cessna 172 зазнав аварії невдовзі після злету та розбився на залізничних коліях неподалік від аеропорту Вайтмен у Пакоймі.

Пілот літака єдиний, хто перебував на борту. За словами речника пожежного управління Лос-Анджелеса Браяна Гемпфрі, рятувальники отримали повідомлення про аварію близько 14:10 9 січня.

Попередньою причиною аварії стала втрата тяги двигуна.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

