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У США полісмени витягнули пілота з літака за кілька секунд до зіткнення з потягом

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
У США врятували пілота літака

На околицях Лос-Анджеласа у США у неділю сталася авіакатастрофа. Одномоторний літак Cessna 172 зазнав аварії невдовзі після злету та розбився на залізничних коліях неподалік від аеропорту Вайтмен у Пакоймі.

Пілот літака єдиний, хто перебував на борту. За словами речника пожежного управління Лос-Анджелеса Браяна Гемпфрі, рятувальники отримали повідомлення про аварію близько 14:10 9 січня.

Попередньою причиною аварії стала втрата тяги двигуна.

У відео з нагрудної камери, що було оприлюднено поліцейським управлінням Лос-Анджелеса видно, як полісмени витягають чоловіка з літака, а через кілька секунд у Cessna 172 врізається потяг.

— Врятувавши життя пілота, який розбився на залізничних коліях, поліцейські виявили героїзм і кмітливість, — заявили в поліцейському управлінні Лос-Анджелеса.

Після інциденту парамедики доставили пілота до травмпункту. Попри порізи та синці його стан оцінюють як стабільний.

Поки полісмени розслідували аварію, а рятувальні бригади очищували ділянку від уламків літака рух на цій ділянці колій був обмежений. У CBS повідомили, що одна або кілька смуг Сан-Фернандо-роуд і Осборн-стріт були закриті в цьому районі.

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Джерело: CBS News

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