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Вбивство у Києві: іноземець завдав численних ударів ножем чоловіку та втік

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вбивство у Києві: іноземець завдав численних ударів ножем чоловіку та втік

У Києві 37-річний іноземець убив чоловіка. Вони відпочивали у кафе та вийшли на вулицю, де стався конфлікт, під час якого зловмисник завдав численних ударів ножем 52-річному громадянину.

За даними Національної поліції, потерпілий загинув від травм на місці події, а іноземець втік. Правоохоронці опитали свідків та переглянули записи із камер відеоспостереження.

Напередодні чоловіки відпочивали у кафе на Теодора Драйзера, а на вулиці між ними сталася сварка. До поліції надійшло повідомлення, що біля закладу харчування лежав непритомний чоловік зі слідами крові на одязі.

Правоохоронці затримали 37-річного іноземця у Київській області. Поліцейські вилучили ймовірне знаряддя вбивства – ніж із червоними плямами, який відправили на експертизу.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Іноземцю повідомили про підозру в скоєнні злочину. Суд обрав запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. Чоловікові загрожує тюремне ув’язнення терміном до 15 років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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