На Кіровоградщині 10-річний хлопчик випадково облився бензином та підпалив себе

На Кіровоградщині у селі Чемерпіль Голованівського району 10-річний Іван Лемко випадково облив себе бензином та підпалив, внаслідок чого отримав опіки 50% тіла.

На час інциденту він наглядав за чотирма молодшими дітьми у той час, як його мати вирушила до бабусі, щоб взяти картоплі.

Через якийсь час до жінки прибіг молодший восьмирічний син, який і повідомив про те, що сталося.

– У будинок забігає мій менший 8-річний син і каже: Мамо, Іван згорів. Я вибігла на дорогу і побачила Івана, який обпечений біг до мене, – розповідає жінка.

За її словами, малюк у шафі для інструментів знайшов приблизно 200 грамів бензину, облився, а потім випадково чиркнув сірниками, які лежали біля печі, після чого спалахнув.

Жінка негайно викликала швидку допомогу, а до її приїзду намочила рушник і почала обтирати уражені ділянки шкіри. Після приїзду медиків хлопчик втратив свідомість.

Його терміново доставили до реанімаційного відділення Гайворонської лікарні. Туди екстрено була викликана завідувач опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака, яка до ранку проводила малюкові операцію.

Дитина перебуває у реанімації у тяжкому стані.

– Під час операції видалили ту шкіру, яка постраждала найбільше, щоб не збільшувалась інтоксикація та не погіршувався його стан. Після операції дитину не можна було транспортувати, бо до Кропивницького – 300 кілометрів. Це дуже велика відстань та ризик для нього. Зараз ми виводимо його з опікового шоку відкрапуємо. Він отримав опіки від підколінних ям до шиї та дихальних шляхів. Вночі йому наклали штучну шкіру, – розповіла Корчака.

Вона також додала, що найголовніше – стабілізувати стан хлопчика, аби його внутрішні органи нормально функціонували.

За планами лікарів, у середу, 12 січня, Івана доставлять до реанімації Кіровоградської обласної дитячої лікарні.