Намагався врятувати: під Херсоном 62-річний чоловік випадково вбив свого друга

У Херсонській області затримали 62-річного чоловіка, який жорстоко побив свого товариша. Він намагався врятувати постраждалого, однак через кілька днів той помер у лікарні.

Інцидент стався у селищі Білозерка. Підозрюваний запросив друга до себе додому: продовжуючи відзначати різдвяні свята, чоловіки вживали спиртне.

Коли алкоголь закінчився, між знайомими виник конфлікт. Господар будинку повалив 59-річного чоловіка на землю і почав наносити удари ногами і руками.

Чоловік зупинився, коли зрозумів, що товариш втратив свідомість. Він викликав швидку допомогу та самостійно намагався привести постраждалого до тями.

Під час допиту 62-річний чоловік заявив, що не пам’ятає причини конфлікту. Вину у скоєному він визнав, додавши, що під час бійки просто не розрахував сили.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід: наступні 60 днів він проведе у СІЗО без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.