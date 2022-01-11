У Рівненській області внаслідок ДТП населений пункт майже на добу залишився без електроенергії.

Інцидент стався у селищі Смига. 35-річний водій SeatLeon не впорався з кермуванням і на повній швидкості влетів у електроопору, що стояла відразу біля житлового будинку.

За даними поліції, після скоєного чоловік втік з місця ДТП і поспішив доставити автомобіль на станцію техобслуговування.

Електроенергія зникла у всьому селищі: на її відновлення знадобилася майже доба. Винуватця ДТП затримали вже наступного дня. Ним виявився житель міста Кременець Тернопільської області.

Селище на добу залишилося без світла: на Рівненщині легковик зніс електроопору / 2 фотографии

– Як пояснив поліцейським, він не врахував стан дорожнього покриття, не впорався з керуванням через що і врізався та зніс електроопору. Натомість місце ДТП залишив тому, що раніше у таку стресову ситуацію не потрапляв, – йдеться у повідомленні.

За скоєне 35-річному чоловіку доведеться відшкодувати збитки, завдані селищу.

Поліцейські склали на нього відразу чотири адмінпротоколи: окрім цього, горе-водій має сплатити 425 гривень штрафу за відмову пред’явити посвідчення водія.