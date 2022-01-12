Спалив тіло дідуся разом із машиною: 51-річний чоловік зізнався у вбивстві в Ромнах

Підозрюваного у жорстокому вбивстві 68-річного пенсіонера із Сумщини затримано. Ним виявився його хороший знайомий, який часто приходив до дідуся у гості.

Інцидент стався у Ромнах. Поліцейські дізналися про злочин, коли місцеві мешканці повідомили про тривожну знахідку – біля річки на околиці міста догорає автомобіль.

Спочатку всі думали що сталося ДТП, однак тіло загиблого чоловіка, знайденого в салоні, було на задньому сидінні, а от водійське місце було порожнім.

– Автомобіль повністю згорів. в ході огляду було встановлено, що згорів автомобіль ВАЗ 210 належить мешканцю Буринського району 53-го року народження, – розповіли у поліції.

Що розповів підозрюваний

Правоохоронці знайшли і затримали 51-річного мешканця Ромнів, якого напередодні бачили за кермом автомобіля загиблого.

Під час допиту чоловік зізнався у скоєному і розповів, за що розправився над дідусем.

– Образив він мене. Вигнав другий раз із хати. Убив я дідуся сокиркою. Далі він остигнув, я його погрузив у машину і поїхав, – пояснив підозрюваний.

Тліючу машину знайшли лише за три дні після конфлікту: за словами місцевих мешканців, підозрюваний у вбивстві міг роз’їжджав вулицями із трупом, накритим рядном, на задньому сидінні.

Усі обставини злочину встановлюватимуть правоохоронці. За те, що безжально зарубав і познущався над тілом дідуся, 51-річному чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.