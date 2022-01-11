В Одеській області на 64-річну вчительку напали іноземець та двоє підлітків, які раніше були учнями жінки. Вони проникли у домівку та побили господиню.

За даними Національної поліції, напад стався у селі Глибоке. Правопорушники у масках розбили скло на дверях, зайшли у будинок, побили вчительку, відібрали гроші (понад 4 тис. грн) та золотий ланцюжок, погрожуючи ножем.

Коли невідомі втекли, вчителька повідомила до поліції. Правоохоронці дізналися, що нападниками стали 29-річний іноземець, 16-річний та 17-річний брати.

У поліції зазначили, що всі підозрювані добре знали жінку. Неповнолітні брати раніше були її учнями, а іноземець має спільних знайомих з вчителькою.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (Розбій, пов`язаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали правопорушників. Підлітки вже досягли віку, коли вони можуть нести кримінальну відповідальність за цей злочин.

Всім підозрюваним загрожує тюремне ув’язнення терміном від семи до 12 років з конфіскацією майна.