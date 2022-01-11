Заздалегідь копав яму: на Житомирщині хлопець задушив дядька за знущання над бабусею

У Житомирській області судитимуть 19-річного хлопця, який убив рідного дядька. Таким чином він хотів захистити бабусю від постійних знущань сина.

Інцидент стався у передріздвяну ніч, з 5 на 6 січня, у Новоград-Волинському районі.

Студент повернувся із Києва на свята: вдома разом із ним проживали 73-річна бабуся та 49-річний безробітний дядько. Чоловік постійно знущався над своєю матір’ю, жив за її пенсію та часто обзивав і погрожував.

Хлопцеві набридло спостерігати за такою поведінкою дядька, і він вирішив чітко спланувати убивство. До його приходу студент викопав яму у лісосмузі неподалік їхнього дому.

Коли дядько напідпитку повернувся додому і знову почав ображати пенсіонерку, 19-річний хлопець накинувся на нього і почав душити мотузкою.

Переконавшись, що кривдник бабусі помер, він планував віднести його до підготовленої ями.

У прокуратурі зазначили, що родина хлопця намагалася захистити його від кримінальної відповідальності, однак факт вбивства було доведено під час слідства.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Суд вже обрав 19-річному хлопцеві запобіжний захід: наступні 60 днів від проведе у СІЗО без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. За скоєне хлопцеві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура