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“Зливав” інформацію про військових: експрацівника СБУ засудили за співпрацю з “ДНР”

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
“Зливав” інформацію про військових: експрацівника СБУ засудили за співпрацю з “ДНР”

У Чернівцях перед судом постав колишній співробітник СБУ, який співпрацював із терористами так званої ДНР. Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відомо, що засудженим є уродженець міста Донецьк. Починаючи з 2014 року, він перебував у складі “Макіївського міськвідділу Міндержбезпеки ДНР”.

Протягом декілька років чоловік вербував цивільне населення окупованих територій, а також збирав інформацію про учасників АТО й ООС.

– Маючи спеціальні навички та профільну освіту, чоловік здійснював контррозвідувальну діяльність проти Збройних Сил України та СБУ, – йдеться у повідомленні.

Водночас, яку посаду чоловік займав, працюючи в СБУ, не повідомляється.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній організації) КК України.

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Джерело: Чернівецька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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