У Києві затримали чоловіка, який ніс у кишені предмет, схожий на гранату. Йому загрожує до семи років за ґ‎ратами.

Інцидент стався на вулиці Чорнобильській, що у Святошинському районі столиці.

– Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї, – йдеться у повідомленні.

За попереднім висновком спеціалістів профільної служби, вилучене належить до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.

Водночас за яких обставин розпочався огляд чоловіка, не зазначається.

Знайшли у кишені: у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка з гранатою / 2 фотографии

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 (Носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Найближчим часом чоловіку оголосять про підозру.