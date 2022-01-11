Знайшли у кишені: у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка з гранатою

У Києві затримали чоловіка, який ніс у кишені предмет, схожий на гранату. Йому загрожує до семи років за ґратами.
Інцидент стався на вулиці Чорнобильській, що у Святошинському районі столиці.
– Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї, – йдеться у повідомленні.
За попереднім висновком спеціалістів профільної служби, вилучене належить до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.
Водночас за яких обставин розпочався огляд чоловіка, не зазначається.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 (Носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Найближчим часом чоловіку оголосять про підозру.