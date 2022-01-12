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Дитина прожила 55 днів: прокуратура відсторонила київського акушера від роботи у клініці

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Дитина прожила 55 днів: прокуратура відсторонила київського акушера від роботи у клініці

Київського лікаря-акушера відсторонили від роботи у приватній клініці. Його підозрюють у допущенні медичної помилки під час проведення пологів, внаслідок чого дитина померла.

Інцидент стався у травні 2020 року. За даними слідства, підозрюваний здійснив неправильну оцінку даних КТГ-моніторингу плода 32-річної вагітної жінки.

Виходячи з цього, рішення про проведення операції кесаревого розтину акушер-гінеколог прийняв невчасно.

Дитина народилася живою, однак отримала незворотні зміни у центральній нервовій системі, і через 55 днів померла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 (Неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Якщо суд доведе вину лікаря, йому загрожує покарання у вигляді:

  • обмеження волі до п’яти років (умовний термін);
  • позбавлення волі трьох років (з позбавленням права працювати лікарем до трьох років).
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Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Depositphotos

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