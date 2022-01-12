Під Києвом 30-річний п’яний чоловік забив до смерті свою вагітну дружину. Під час сварки він завдав безліч ударів коханій кулаками у голову.

За даними Національної поліції, повідомлення надійшло від медиків, які констатували смерть жінки. Правоохоронці з’ясували, що ввечері 10 січня виникла сварка у селищі Баришівка.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов додому та почав ображати вагітну дружину. Пара почала сваритися, після чого чоловік не втримався та почав бити свою кохану.

Кривдник зміг зупинитися лише тоді, коли помітив бездиханне тіло матері його ненародженої дитини. Правоохоронці затримали нападника та повідомили про підозру.

30-річного чоловіка звинувачують у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке передбачено частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

Нападника можуть посадити до в’язниці щонайбільше від семи до 10 років. Незабаром суд має обрати запобіжний захід підозрюваному.