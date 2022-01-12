Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Лос-Анджелесі звільнили двох полісменів, які замість грабіжників ловили покемонів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
pokémon go

У Лос-Анджелесі, штаті Каліфорнія, звільнили двох поліцейських за ігнорування виклику про пограбування. Правоохоронці замість того, щоб ловити грабіжників намагалися зловити покемона у грі Pokémon Go.

Інцидент з пограбуванням стався 15 квітня 2017 року на південному заході Лос-Анджелеса. Правоохоронці Луїс Лозано та Ерік Мітчелл були на патрулюванні поруч із магазином Macy’s, який саме грабували.

Полісменів попросили відповісти на виклик, але вони не відповіли на радіодзвінки. За результатами розслідування з’ясувалося, що Лозано і Мітчелл чули дзвінок, але вирішили проігнорувати його, щоб зловити рідкісного покемона Снорлакса.

Відеосистема в автомобілі правоохоронців показала, що Мітчеллу вдалося зловити Снорлакса. Потім вони залишили це місце і почали ловити іншого покемона Тогетика, якого Мітчеллу теж вдалося спіймати.

Загалом полісмени 20 хвилин грали у Pokémon Go й обговорювали ловлю покемонів.

Після розслідування Лозано та Мітчелла звільнили, але вони подали апеляцію. Суд підтримав їхнє звільнення.

Pokémon Go — це гра з елементами доповненої реальності, яка була випущена у 2016 році. Гравці мають спіймати покемоні, які з’являються на справжній карті ніби у реальному світі.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка