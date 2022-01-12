У Лос-Анджелесі звільнили двох полісменів, які замість грабіжників ловили покемонів

У Лос-Анджелесі, штаті Каліфорнія, звільнили двох поліцейських за ігнорування виклику про пограбування. Правоохоронці замість того, щоб ловити грабіжників намагалися зловити покемона у грі Pokémon Go.

Інцидент з пограбуванням стався 15 квітня 2017 року на південному заході Лос-Анджелеса. Правоохоронці Луїс Лозано та Ерік Мітчелл були на патрулюванні поруч із магазином Macy’s, який саме грабували.

Полісменів попросили відповісти на виклик, але вони не відповіли на радіодзвінки. За результатами розслідування з’ясувалося, що Лозано і Мітчелл чули дзвінок, але вирішили проігнорувати його, щоб зловити рідкісного покемона Снорлакса.

Відеосистема в автомобілі правоохоронців показала, що Мітчеллу вдалося зловити Снорлакса. Потім вони залишили це місце і почали ловити іншого покемона Тогетика, якого Мітчеллу теж вдалося спіймати.

Загалом полісмени 20 хвилин грали у Pokémon Go й обговорювали ловлю покемонів.

Після розслідування Лозано та Мітчелла звільнили, але вони подали апеляцію. Суд підтримав їхнє звільнення.

Pokémon Go — це гра з елементами доповненої реальності, яка була випущена у 2016 році. Гравці мають спіймати покемоні, які з’являються на справжній карті ніби у реальному світі.