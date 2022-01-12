У Волинській області рятувальники виявили тіло хлопчика у річці

У Волинській області на річці Луга поблизу села Заріччя рятувальники виявили тіло хлопчика.
Як повідомили у ДСНС, хлопцю було 12-14 років.
– Тіло дитини 12 січня підняли рятувальники Володимир-Волинського районного управління ДСНС, — зазначили у службі.
Особу загиблого та обставини смерті поки встановлюють.
У Черкаській області напередодні до лікарні потрапив хлопчик, який травмувався внаслідок спалаху піротехніки.
Інцидент стався 8 січня у селі Червона Слобода. Дорогою додому 11-річний хлопчик знайшов на землі предмет, схожий на фейєрверк.
Знайшовши сірники, він підпалив піротехніку: вже за мить знахідка спалахнула.
Постраждалу дитину госпіталізували до найближчої лікарні. За висновками медиків, хлопчик отримавтермічні опіки обличчя та обох кистей рук.