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У Волинській області рятувальники виявили тіло хлопчика у річці

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Річка

У Волинській області на річці Луга поблизу села Заріччя рятувальники виявили тіло хлопчика.

Як повідомили у ДСНС, хлопцю було 12-14 років.

– Тіло дитини 12 січня підняли рятувальники Володимир-Волинського районного управління ДСНС, — зазначили у службі.

Особу загиблого та обставини смерті поки встановлюють.

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У Черкаській області напередодні до лікарні потрапив хлопчик, який травмувався внаслідок спалаху піротехніки.

Інцидент стався 8 січня у селі Червона Слобода. Дорогою додому 11-річний хлопчик знайшов на землі предмет, схожий на фейєрверк.

Знайшовши сірники, він підпалив піротехніку: вже за мить знахідка спалахнула.

Постраждалу дитину госпіталізували до найближчої лікарні. За висновками медиків, хлопчик отримавтермічні опіки обличчя та обох кистей рук.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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