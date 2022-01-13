Пожежа у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна сталася посеред дня у головному корпусі ВНЗ. За годину рятувальникам вдалося ліквідувати займання. Усі деталі та що відомо про причини пожежі – у матеріалі.

Звідки почалася пожежа

О 12.25 в університеті спрацювала пожежна сигналізація. На місце виїхали підрозділи ДСНС за підвищеним номером виклику у складі восьми відділень на автоцистернах та двох автодрабинах, загалом – близько 50 рятувальників.

Займання сталося у підсобному приміщенні між першим та другим поверхами головного 11-поверхового корпусу навчального закладу на майдані Свободи, 4. Спостерігалося сильне задимлення.

Ще до прибуття рятувальників адміністрація унівеситету організувала евакуацію студентів та викладачів – з будівлі самостійно вийшли 300 людей. Жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Як ліквідували пожежу

Вже на місця бійці ДСНС з’ясували, що у підсобному приміщенні горіли меблі та речі на площі 30 кв. м. Поширення вогню на інші приміщення, зокрема й на актову залу, вдалося уникнути.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Гасіння ускладнював звужений підхід до приміщення, тому диму нікуди було подітися.

Пожежу локалізовано о 13.00, а повністю ліквідовано о 13.30.

Що відомо про причини пожежі

Рятувальники наразі встановлюють причини виникнення пожежі в університеті та розмір заподіяних збитків.

Водночас студенти ВНЗ у соцмережах пишуть про те, що пожежа в Каразіна почалася через проблеми з електродротами в одному з комп’ютерів. Нібито саме вони помітили дим з-під столу.

Пожежа у Харківському національному університеті імені Каразіна спалахнула 13 січня у підсобному приміщенні актового залу на другому поверсі. Викладачів та студентів евакуювали, жертв та постраждалих немає.

За годину бійцям ДСНС вдалося ліквідувати пожежу на площі 30 кв. м.