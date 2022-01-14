Лежав у калюжі крові: на Рівненщині жінка зарізала свого ревнивого співмешканця

У Рівненській області за підозрою у вбивстві 42-річного чоловіка затримали його співмешканку. Жінка не витримала докорів ревнощів і встромила йому ножа у живіт.

Інцидент стався у місті Вараш. Першими про криваве вбивство дізналися сусіди. У квартирі на п’ятому поверсі лунала сварка, потім щось гупнуло і настала підозріла тиша.

Вже за декілька хвилин Ірина, що мешкала разом із пораненим чоловіком, почала бігати сходами і благати про допомогу.

Її співмешканця Андрія перелякані сусіди побачили на підлозі у калюжі крові: чоловік уже не дихав.

Що сталося того вечора

Як з’ясувалося, пара закоханих того вечора відпочивала у гостях у знайомих, де всі розпивали алкогольні напої. У розпал вечірки Андрій заявив, що йде додому, надіючись, що Ірина піде разом із ним.

Жінка вирішила залишитися у компанії знайомих: саме це і стало причиною скандалу, який розпочався після повернення Ірини додому.

– Під час конфлікту чоловік шарпав жінку за одяг, погрожував нецензурними словами, – підтвердили у поліції.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка вирішила не терпіти образ співмешканця і схопила до рук кухонний ніж. За мить Ірина загнала його чоловіку у живіт по саме руків’я.

Вже під час допиту підозрювана у вбивстві зізналася, що після того, що сталося, її співмешканець виходив курити і запевняв її, що почувається добре.

– Він сказав, що все нормально. Він колись був медиком в армії – сказав, що нічого страшного. Він мене завів, положив спати, посидів зі мною, покурив і далі я вже його знайшла мертвим, – розповіла жінка.

Кухонним ножем Ірина нібито захищалася від співмешканця. Приревнувавши її до одного зі знайомих, чоловік встиг вдарити Ірину і навіть почав душити.

Чи дійсно це був самозахист, буде встановлено за результатами експертиз. Наразі досудове слідство триває: якщо жінку визнають винною, у в’язниці вона може провести наступні десять років.