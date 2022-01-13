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Понад 1,5 тис. кв. м у вогні: під Києвом горів склад із шинами

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022

У смт Бородянка Київської області із 06.56 13 січня почалася ліквідація пожежі в складському приміщенні.

Вогонь охопив склад використаних автомобільних шин площею близько 1 тис. кв. м.

На час локалізації пожежі о 09.21 охоплена площа становила вже 1,5 тис. кв. м.

На цей час триває ліквідація пожежі.

У гасінні беруть участь 27 рятуваників. Також на місці події працює сім одиниць техніки ДСНС.

Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Пожежа на шинному складі в Бородянці Київської області 13 січня 2022
Понад 1,5 тис. кв. м у вогні: під Києвом горів склад із шинами / 8 фотографий

Пізно ввечері 12 січня в Святопетрівському Київської області горів автомобіль ГАЗель.

Працівники двох пожежно-рятувальних частин Вишневого повністю ліквідували пожежу за 19 хвилин із часу надходження повідомлення про надзвичайну подію.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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