У смт Бородянка Київської області із 06.56 13 січня почалася ліквідація пожежі в складському приміщенні.

Вогонь охопив склад використаних автомобільних шин площею близько 1 тис. кв. м.

На час локалізації пожежі о 09.21 охоплена площа становила вже 1,5 тис. кв. м.

На цей час триває ліквідація пожежі.

У гасінні беруть участь 27 рятуваників. Також на місці події працює сім одиниць техніки ДСНС.

Понад 1,5 тис. кв. м у вогні: під Києвом горів склад із шинами / 8 фотографий

Пізно ввечері 12 січня в Святопетрівському Київської області горів автомобіль ГАЗель.

Працівники двох пожежно-рятувальних частин Вишневого повністю ліквідували пожежу за 19 хвилин із часу надходження повідомлення про надзвичайну подію.

Причина виникнення пожежі встановлюється.