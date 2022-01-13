Пожежа в 11-поверховій будівлі Харківського національного університету імені Каразіна спалахнула 13 січня о 12.25 у підсобному приміщенні актового залу на другому поверсі.

За даними рятувальників, спостерігалося щільне задимлення. Викладачів та студентів евакуювали, жертв та постраждалих немає.

– До прибуття ДСНС персонал евакуйовано, спрацювала пожежна сигналізація. Евакуацію проведено оперативно, всіх виведено. Наразі період заліків та іспитів, людей не так багато в університеті. Без жертв. З’ясовуємо причини. Це підсобні приміщення актового залу та культурного центру. Постраждалих, жертв немає, – сказала прессекретарка ХНУ імені Каразіна Лілія Змій.

За годину, о 13.30, бійцям ДСНС вдалося ліквідувати пожежу на площі 30 кв. м. До гасіння залучалося 40 осіб та 13 одиниць спецтехніки.

У соцмережах пишуть, що пожежа в Каразіна почалася через проблеми із дротами в одному з комп’ютерів. Дим з-під столу помітили студенти.

В ДСНС причин пожежі поки що не називають.

У Харкові сталася пожежа в університеті імені Каразіна / 2 фотографии

Джерело: KHARKIV Today, ДСНС

Фото: Харків Суспільне, ХарківТудей