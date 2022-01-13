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У Києві штормове попередження: мешканців закликали бути обережними

Анастасія Гевко редакторка стрічки
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У п’ятницю, 14 січня, у Києві буде небезпечна погода. Зокрема, очікується сильний поривчастий вітер, ожеледиця та сніг, що переходить у дощ.

Як уточнили в КМДА, пориви вітру сягатимуть 25 м/с.

– За прогнозом Укргідрометцентру, вдень 14 січня у Києві очікуються пориви вітру 25 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Також завтра очікується ожеледь, невеликий сніг із переходом у дощ (вночі місцями), температура вночі 0…-2° морозу, вдень +1…+3° тепла, – йдеться у повідомленні.

Мешканцям та гостям столиці нагадали, що за сильного вітру рекомендується щільно закрити всі вікна будинків, а на вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередачі.

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Мокрий сніг та пориви вітру: якою буде погода 14 січня

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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