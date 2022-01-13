У п’ятницю, 14 січня, у Києві буде небезпечна погода. Зокрема, очікується сильний поривчастий вітер, ожеледиця та сніг, що переходить у дощ.

Як уточнили в КМДА, пориви вітру сягатимуть 25 м/с.

– За прогнозом Укргідрометцентру, вдень 14 січня у Києві очікуються пориви вітру 25 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Також завтра очікується ожеледь, невеликий сніг із переходом у дощ (вночі місцями), температура вночі 0…-2° морозу, вдень +1…+3° тепла, – йдеться у повідомленні.

Мешканцям та гостям столиці нагадали, що за сильного вітру рекомендується щільно закрити всі вікна будинків, а на вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередачі.